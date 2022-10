Anne Roumanoff si fière : sa charmante fille Marie fête déjà ses 20 ans, une sacrée "mini Anne !"

Entre Anne Roumanoff et ses filles, la complicité et l'amour ont toujours été au rendez-vous. Et ce n'est sûrement pas la séparation d'avec leur père Philippe Vaillant qui a changé quoi que ce soit. Les deux ex sont d'ailleurs restés en bons termes à en croire les propos de l'humoriste juste après leur divorce en 2016 : "Nous avons formé un couple pendant toutes ces années. Il restera pour toujours l'homme de ma vie. On essaie de se séparer dans l'amour, pas dans la haine. Je lui dois beaucoup. Il fait partie intégrante de mon succès", déclarait-elle dans les pages de Paris Match.

Cinq ans plus tard, Anne Roumanoff et Philippe Vaillant continuent d'accorder leurs violons et ils ont surtout refait leur vie tous les deux. Anne Roumanoff avait avoué ne plus être célibataire dans une émission des Grosses Têtes en 2021 : "L'avantage, c'est qu'à partir de 40 ans, c'est le marché de la deuxième main. On y trouve des hommes et des femmes d'occasion, encore en bon état, qui ont déjà servi, ont de l'expérience et savent ce qu'ils ne veulent plus entendre." Une manière efficace de démarrer une histoire sérieuse !