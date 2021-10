"J'ai mis le temps..." : Anne Roumanoff n'est plus célibataire !

Grande nouvelle ! Anne Roumanoff n'est plus un coeur à prendre. L'humoriste, présentée comme "célibataire" dans l'émission Les Grosses Têtes (RTL) par Laurent Ruquier dans l'émission du mercredi 13 octobre 2021, a tenu à rectifier son confrère. "Pas du tout !", s'exclame-t-elle.

Sans en dire plus sur l'élu de son coeur, Anne Roumanoff avoue avoir mis son temps avant de retrouver l'amour. "Heureusement, j'ai mis le temps !", blague-t-elle. "Ici c'est simple : si tu n'est pas mariée, ils pensent que tu es célibataire", ajoute Caroline Diament, également sociétaire des Grosses Têtes.

Après un divorce avec le manager Philippe Vaillant, père de ses filles Alice et Marie, Anne Roumanoff s'était dite ouverte à "tout ce qui peut venir". "L'avantage, c'est qu'à partir de 40 ans, c'est le marché de la deuxième main. On y trouve des hommes et des femmes d'occasion, encore en bon état, qui ont déjà servi, ont de l'expérience et savent ce qu'ils ne veulent plus entendre (...) Il y a un côté adolescent à ne pas savoir ce qu'il va se passer", détaillait-elle auprès de Femme Actuelle en avril 2019.

L'humoriste a su trouver un compagnon, malgré la célébrité, qui peut s'avérer être un désavantage. "Je ne drague pas, je me fais draguer ! Être connue n'est pas neutre, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Pour en avoir parlé avec plusieurs filles du métier, ce n'est pas toujours évident. Alors que pour les mecs célèbres, ça aide !", dénonçait-elle dans les colonnes de Nous Deux. Une belle nouvelle pour Anne Roumanoff.