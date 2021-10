Caroline Diament : Sa blague osée dans Les Grosses Têtes choque Julie Leclerc

Depuis qu'il a repris les commandes de l'émission culte Les Grosses Têtes, sur RTL, Laurent Ruquier s'entoure d'une bande de fidèles et de nouveaux visages. L'animateur compte notamment dans son équipe Caroline Diament, figure appréciée des auditeurs. Et elle n'hésite jamais à avoir un ton libre à l'antenne...

Le 7 octobre 2021, Caroline Diament était donc une des pensionnaires du jour et, dès les débuts de l'émission, elle était dans le viseur de l'animateur car elle faisait un peu de bruit. Celui-ci avait remarqué qu'elle farfouillait dans son sac à main pendant que le programme démarrait et il lui a fait remarquer qu'elle aurait pu faire ça avant. "C'est pas que je range. A votre avis, si je me permets ça c'est que je cherche des trucs !", a-t-elle d'abord expliqué, coupée par Jeanfi Janssens qui semblait penser qu'elle cherchait un tampon. "Vraiment, si je trouve un tampon, il a au moins 15 ans !", a répliqué celle qui est âgée de 58 ans.

Mais Caroline Diament a finalement expliqué ce qu'elle cherchait avec insistance dans son sac à main. "Je cherche de l'alcool puisque vous me posez la question ! Moi j'aurai jamais arrêté une émission pour ça. Je vais vaporiser d'alcool mes lunettes, je vais essuyer avec un Kleenex et ensuite je vous verrai. Et je sais pas si c'est la meilleure chose que je fais aujourd'hui !", a-t-elle raconté.

Moquée par Laurent Ruquier qui plaisantait sur le fait qu'il y avait "encore du gras" sur les lunettes de sa camarade, celle-ci a répliqué par une blague osée... "Mais vous savez c'est très difficile d'enlever le sperme !" Assise à ses côtés, Julie Leclerc - recrutée depuis son licenciement d'Europe 1 - n'en croyait pas ses oreilles, choquée d'une telle répartie. "Je veux rentrer chez moi, je veux retourner à Europe 1 !", a répliqué Julie.