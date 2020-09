Anne Roumanoff (Surprise sur prise) : qui sont ses filles Alice et Marie ?

Surprises sur prise est de retour ! La célèbre émission de caméras cachées, lancée il y a plus de 30 ans, arrive de nouveaux sur nos écrans. Ce samedi 26 septembre 2020, sur France 2, Agustin Galiana a imaginé un piège rocambolesque pour surprendre Anne Roumanoff. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la comédienne, notamment ses deux filles, Marie (17 ans) et Alice (25 ans), issues de la relation de leur maman avec le producteur Philippe Vaillant.

Marie et Alice ont, comme beaucoup d'enfant, dû faire face au divorce de leur parents. Après vingt-cinq ans de mariage, Anne Roumanoff et son ex-mari ont annoncé leur séparation en 2016, avant de divorcer officiellement en 2019. Dans le documentaire La folle histoire d'Anne Roumanoff, diffusé en novembre dernier sur C8, Marie Vaillant évoquait sa relation avec sa maman. Un témoignage rare : "Elle est à la radio tous les jours, elle doit écrire ses textes, elle fait la tournée en même temps. Elle écrit pour le JDD, elle fait Writer's Digest, elle écrit pour des films... C'est un travail monstre. En plus elle s'occupe de moi, de ma soeur. Plein de choses..", expliquait-elle, regrettant au passage l'emploi du temps chargé de sa maman.

Quand à Alice, on sait qu'elle est partie au Canada faire des études de danse, il y a déjà quelques années. "Cette séparation me rend horriblement malheureuse ! Alice est partie au Canada pour poursuivre sa formation classique, après la fin de ses études à l'École de danse de l'Opéra de Paris. (...) J'ai encore beaucoup de mal à gérer sa chambre vide", déplorait Anne Roumanoff dans les pages de Gala, en mai 2014. Alice, à l'époque âgée de 19 ans, posait avec sa maman pour les photos du magazine.

Photographiées de temps à autres lors de matchs de football, d'inaugurations et autres soirées mondaines, Anne Roumanoff et ses filles semblent être unies par un lien très fort. "Mes filles ont beaucoup de personnalité et d'humour. Elles sont drôles, font de l'autodérision et se moquent de moi aussi, mais je trouve ça chouette", décrivait la comédienne en avril 2019, auprès de Gala.