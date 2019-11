Anne Roumanoff divorcée : elle dévoile ce qu'elle a fait depuis...

Voilà déjà trois ans qu'Anne Roumanoff s'est séparée de son mari Philippe Vaillant. Depuis, la star a repris du poil de la bête. A 54 ans, elle est bien dans sa peau et traverse la vie sereinement. Prête à l'amour sans pour autant le chercher, elle multiplie les expériences.

Interrogée par Gala, Anne Roumanoff a ainsi détaillé son nouveau quotidien post-divorce. "Ça a été l'occasion de faire un travail sur moi, de redéfinir mes priorités, de m'interroger sur ce dont j'avais vraiment envie. J'ai fait aussi des choses nouvelles, inattendues : aller en boîte, faire de la moto, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai eu parfois l'impression de retomber en adolescence", a-t-elle confié. La populaire humoriste a simplement fait le pari de vivre plutôt que de se morfondre seule sur son canapé, pot de glace à la main façon Bridget Jones. Des moments de vie qui ont inspiré à la star de quoi nourrir une comédie pour le cinéma avec le projet Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman ?.

Évoquant une forme de renaissance, Anne Roumanoff poursuit les confidences en révélant s'être fait blanchir les dents, avoir maigri et laissé pousser ses cheveux. Une nouvelle femme, quinquagénaire assumée, qui se sent mieux dans sa peau aujourd'hui "qu'à trente ans". De plus, elle ne garde aucune rancune contre celui qui a partagé sa vie pendant toutes ces années et lui a donné deux filles. "Le contraire serait dommage, on a quand même passé vingt-cinq ans ensemble, il m'a aidé à construire ma carrière, on a forcément un lien assez fort. Une fois les rancoeurs apaisées, l'amour peut se transformer en amitié. En plus, je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, j'aime quand les choses sont harmonieuses", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet