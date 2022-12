Anne Roumanoff entourée de beaux gosses, l'humoriste se fait plaisir pour ses 35 ans de carrière !

Voilà un anniversaire qu'elle se devait de fêter dignement ! Le 4 décembre 2022, Anne Roumanoff a célébré ses 35 ans de carrière, non pas à la maison avec un bon verre de vin... mais sur la scène du mythique Olympia de Paris, entourée d'un public en furie et d'une foule de consoeurs et de confrères. Elle qui avait déjà fait exploser de rire le public avec son Tout va presque bien en cette année 2022 s'est effectivement payée un sacré moment de rigolade avec le spectacle Anne Roumanoff & Co s'amusent.

Si vous n'avez pas pu assister à cette performance unique, n'ayez pas de crainte ! Le spectacle d'Anne Roumanoff devrait être diffusé au début de l'année 2023 sur la chaîne TMC. L'occasion d'applaudir la maman d'Alice et Marie à distance, depuis votre salon, mais aussi tous ses camarades réunis sur la scène de l'Olympia : de jolies figurants et danseurs, mais aussi l'animateur Laurent Ruquier, Laurent Barat, Christelle Chollet, Donel Jack'sman, Isabelle Vitari , Jean-Philippe Janssens, Jean-Luc Lemoine, Frédérick Sigrist, Régis Mailhot, Virginie Hocq, Alex Vizorek, Elie Semoun, Caroline Vigneaux ou encore l'imitateur Nicolas Canteloup.

Chaque fois, ma vie s'arrêtait, je pleurais des jours entiers

C'est une chance inestimable pour Anne Roumanoff qui n'aurait jamais pensé vivre un tel parcours scénique. Après avoir découvert la voix de Sylvie Joly à la radio, elle avait décidé de prendre des cours de théâtre mais avait dû essuyer de nombreux refus, de nombreux échecs, quitte à devoir toujours relever la tête. Le Conservatoire avait, entre autres, refusé sa candidature. "C'était un drame, expliquait-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Pareil avec l'école de la rue Blanche, j'ai raté le concours trois fois. Au cours Florent, où j'étais l'une des plus jeunes, je n'ai pas été prise dans la classe libre. Eliminée dès le premier tour, l'humiliation totale. Chaque fois, ma vie s'arrêtait, je pleurais des jours entiers. Ça montre l'envie qui m'animait : quelqu'un de normal aurait arrêté." L'avenir lui a prouvé qu'elle avait bien fait d'insister...