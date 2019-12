Anne Roumanoff : Tendre et rare témoignage de sa fille Marie à la télévision

Samedi 30 novembre 2019, C8 consacrait un documentaire entier à la carrière d'Anne Roumanoff. Son image parfois has-been, ses années chez Michel Drucker, ses débuts, ses amis... La chaîne a décrypté les plus de trente années de métier de l'humoriste. Au cours de la séquence où la comique de 54 ans est décrite comme hyperactive et travaillant d'arrache-pied (au point que certains faisaient mine de se demander si elle n'avait pas de soeur jumelle !), sa fille Marie témoigne.

Âgée de 17 ans, l'adolescente ne fait que quelques rares confidences dans les médias. Elle est la première à reconnaître la capacité de travail impressionnante de sa maman. "Elle est à la radio tous les jours, elle doit écrire ses textes, elle fait la tournée en même temps. Elle écrit pour le JDD, elle fait Writer's Digest, elle écrit pour des films... C'est un travail monstre. En plus elle s'occupe de moi, de ma soeur. Plein de choses...", explique-t-elle dans le documentaire La folle histoire d'Anne Roumanoff.

Ce n'était toutefois pas la seule fois où la jeune Marie Vaillant montrait sa frimousse dans les médias. Alors qu'Anne Roumanoff était de passage dans Je t'aime etc (France 2) vendredi dernier, elle avait préparé un petit message pour elle. "On m'a demandé de te dire pourquoi je t'aimais. Malgré ton emploi du temps difficile, tu es toujours là pour nous, quoi qu'il advienne même pendant les moments difficiles comme le divorce. Ce qui te rend unique, c'est ton grain de folie et c'est ton côté un peu enfant. C'est pour ça qu'on t'aime", avait-elle déclaré dans ce message diffusé dans l'émission, provoquant l'émotion de sa mère.

Pour rappel, Marie est issue de la relation de sa maman avec le producteur Philippe Vaillant. Ensemble, ils ont accueilli deux filles, dont Alice, l'aînée, née en 1995. Après vingt-cinq années de vie de couple, Anne Roumanoff et son compagnon ont divorcé en 2016.