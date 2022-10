Diaporama : Anne Roumanoff si fière : sa charmante fille Marie fête déjà ses 20 ans, une sacrée "mini Anne !"

1 / 20 Anne Roumanoff si fière : sa charmante fille Marie fête déjà ses 20 ans, une sacrée "mini Anne !"

2 / 20 Anne Roumanoff - Photocall de la première édition "Les Coups de Coeur DAPAT" au théâtre Marigny à Paris. Le fonds de dotation DAPAT à pour mission prioritaire de lutter contre l'exclusion, l'isolement et la pauvreté des femmes en détresse et des mères SDF. Plus globalement, il entend favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'autonomie et la dignité de ces personnes, en proposant un parcours complet d'accompagnement pour la réinsertion dans la société et sur le marché du travail. © JB Autissier/Panoramic/Bestimage © Purepeople BestImage, © JB Autissier/Panoramic/Bestimage

3 / 20 Anne Roumanoff - Déjeuner du Chinese Business Club en l'honneur de Frédéric Arnault, Directeur Général de Tag Heuer (LVMH), dans les salons de l'hôtel du Collectionneur à Paris, France, le 21 Avril 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © Purepeople BestImage, © Jack Tribeca/Bestimage

4 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Arrivées à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, France, le 20 septembre 2022, présentée par M.Drucker et diffusée le 25 septembre 2022 sur France 3.



© Purepeople BestImage

5 / 20 Anne Roumanoff et sa fille Marie Vaillant dans les tribunes lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022. Paris, le 5 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Dominique Jacovides/Bestimage

6 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff et sa fille Marie Vaillant - Backstage - - Anne Roumanoff fête ses trente ans de carrière à l'Olympia lors d'une soirée exceptionnelle le samedi 4 novembre avec son spectacle " Aimons nous les uns les autres et plus encore ". Paris le 4 Novembre 2017 © Pierre Perusseau / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Jour 6 - Sketch "Cocktail mondain" - Tournage de l'émission "Sketch Story" à la galerie Joseph Turenne. Le 19 septembre 2022 C'est l'une des nouveautés de cette rentrée 2022. Samedi 8 octobre à 21h10, retrouvez " Sketch Story ", la nouvelle création originale de France 2 dans laquelle les stars de l'humour vont réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres dans de courtes fictions ! Dans ce show d'humour inédit, présenté par L.Boccolini, découvrez les sketchs cultes comme vous ne les avez jamais vus : " Le train pour Pau " de Chevallier et Laspalès, " Les coiffeuses " des Chevaliers du Fiel, " Le permis de conduire " de M.Robin et P.Palmade, " Le cocktail mondain " d'A.Roumanoff, " Les pétasses " des Inconnus, " François Hollande " de L.Gerra, " Madame Sarfati : Allô la police " d'É.Kakou, " Chère Maman " de R.Magdane, etc. L'émission sera aussi l'occasion pour les invités de la soirée de vous présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Humour, convivialité et originalité... Une soirée de rire totalement inédite à découvrir exclusivement sur France 2 ! © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Christophe Clovis / Bestimage

8 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Tournage de l'émission "Sketch Story", présentée par L.Boccolini. Le 12 septembre 2022 C'est l'une des nouveautés de cette rentrée 2022. Samedi 8 octobre à 21h10, retrouvez " Sketch Story ", la nouvelle création originale de France 2 dans laquelle les stars de l'humour vont réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres dans de courtes fictions ! Dans ce show d'humour inédit, présenté par L.Boccolini, découvrez les sketchs cultes comme vous ne les avez jamais vus : " Le train pour Pau " de Chevallier et Laspalès, " Les coiffeuses " des Chevaliers du Fiel, " Le permis de conduire " de M.Robin et P.Palmade, " Le cocktail mondain " d'A.Roumanoff, " Les pétasses " des Inconnus, " François Hollande " de L.Gerra, " Madame Sarfati : Allô la police " d'É.Kakou, " Chère Maman " de R.Magdane, etc. L'émission sera aussi l'occasion pour les invités de la soirée de vous présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Humour, convivialité et originalité... Une soirée de rire totalement inédite à découvrir exclusivement sur France 2 ! © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

9 / 20 Anne Roumanoff avec son ex-mari Philippe Vaillant et Laurent Ruquier - Backstage de la 150ème représentation de la pièce "Je préfère qu'on reste amis" au Théâtre Antoine à Paris le 5 novembre 2014. © Purepeople BestImage

10 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff au photocall de la soirée des 10 ans du Chinese Business Club à l'InterContinental Paris le 5 septembre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Giancarlo Gorassini / Bestimage

11 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff et sa fille Marie Vaillant - Backstage - - Anne Roumanoff fête ses trente ans de carrière à l'Olympia lors d'une soirée exceptionnelle le samedi 4 novembre avec son spectacle " Aimons nous les uns les autres et plus encore ". Paris le 4 Novembre 2017 © Pierre Perusseau / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 20 Anne Roumanoff lors du gala de l'association "Les bonnes fées" à l'InterContinental Paris le 14 juin 2022. © Rachid Bellak / Bestimage



© Purepeople BestImage

13 / 20 Anne Roumanoff et son ex-mari Philippe Vaillant - Gala de l'IFRAD au Cirque D'Hiver a Paris le 25 septembre 2013.



© Purepeople BestImage

14 / 20 Anne Roumanoff - People au Trophée de la Pétanque Gastronomique à Paris Yacht Marina le 21 juin 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © Purepeople BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

15 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Jour 6 - Sketch "Cocktail mondain" - Tournage de l'émission "Sketch Story" à la galerie Joseph Turenne. Le 19 septembre 2022 C'est l'une des nouveautés de cette rentrée 2022. Samedi 8 octobre à 21h10, retrouvez " Sketch Story ", la nouvelle création originale de France 2 dans laquelle les stars de l'humour vont réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres dans de courtes fictions ! Dans ce show d'humour inédit, présenté par L.Boccolini, découvrez les sketchs cultes comme vous ne les avez jamais vus : " Le train pour Pau " de Chevallier et Laspalès, " Les coiffeuses " des Chevaliers du Fiel, " Le permis de conduire " de M.Robin et P.Palmade, " Le cocktail mondain " d'A.Roumanoff, " Les pétasses " des Inconnus, " François Hollande " de L.Gerra, " Madame Sarfati : Allô la police " d'É.Kakou, " Chère Maman " de R.Magdane, etc. L'émission sera aussi l'occasion pour les invités de la soirée de vous présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Humour, convivialité et originalité... Une soirée de rire totalement inédite à découvrir exclusivement sur France 2 ! © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Christophe Clovis / Bestimage

16 / 20 Anne Roumanoff - Sortie de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 31/10/2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 27 octobre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © Purepeople BestImage, © Christophe Clovis / Bestimage

17 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 2 avril sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Giancarlo Gorassini / Bestimage

18 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Tiziano Da Silva / Bestimage

19 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Soirée de reprise au Théatre Municipal Naldini de Levallois-Perret, dont la programmation est assurée par Jonathan Ganem qui y installe son Talent Show. Levallois-Perret, le 28 juin 2021 © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage