Anne Roumanoff et son "amoureux" : regrets et révélation sur sa vie sentimentale

Anne Roumanoff est l'une des humoristes les plus douées de son époque. Elle célèbre d'ailleurs ses 35 ans de carrière avec son nouveau spectacle Anne Roumanoff & Co s'amusent qu'elle va jouer le 4 décembre prochain à l'Olympia. Elle sera accompagnée entre autres d'Elie Semoun, de Jean-Luc Lemoine, Nicolas Canteloup, Isabelle Vitari et aussi Laurent Ruquier.

Anne Roumanoff sera aussi l'invitée du prochain numéro de l'émission Un dimanche à la campagne (en diffusion le 27 novembre) sur France 2 et présentée par Frédéric Lopez. Les autres invités seront Guy Savoy et Claudio Capéo. L'actualité d'Anne Roumanoff fait l'objet d'une interview accordée à Télé Star (en kiosque ce lundi 21 novembre). Dans cette interview, l'humoriste de 57 ans revient sur cet "amoureux", qu'elle avait dévoilé à Laurent Ruquier dans Les grosses têtes sur RTL en octobre 2021. À la question "Vous êtes plus féminine désormais. Vous avez récemment avoué à Laurent Ruquier aux Grosses Têtes que vous aviez un amoureux", elle répond : "Je n'avais pas réalisé que cette petite phrase allait être tant reprise." Puis de continuer : "Je suis trop bavarde. Mais en ce moment, non, je me concentre sur l'Olympia." Serait-elle donc à nouveau célibataire ?

Il restera pour toujours l'homme de ma vie

On ignore pour le moment si l'heureux élu est toujours d'actualité, mais on sait que, par le passé, Anne Roumanoff a été mariée à Philippe Vaillant avec lequel elle a eu deux filles : Alice, née en 1995 et Marie, née en 2002. Le couple s'est séparé en 2016. Dans une interview à Paris Match, l'humoriste était revenue sur sa séparation avec son ex-mari, également producteur. "Nous avons formé un couple pendant toutes ces années. Il restera pour toujours l'homme de ma vie, a-t-elle insisté. On essaie de se séparer dans l'amour, pas dans la haine. Je lui dois beaucoup. Il fait partie intégrante de mon succès."

Toutefois, Anne Roumanoff préfère garder la discrétion en ce qui concerne sa vie privée. Au point que l'humoriste avait tenté de garder le mystère sur l'identité de son conjoint dans On refait la télé sur RTL en septembre 2021. "Je ne suis pas obligée de dire la vérité", avait-elle alors répliqué.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Anne Roumanoff dans le nouveau numéro de Télé Star (édition du lundi 21 novembre).