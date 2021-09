Anne Roumanoff a craqué pour la chirurgie dans le plus grand secret : "Ca fait très mal !"

A cela s'est ajouté un autre mal qui n'a pas arrangé l'état de santé de la comédienne : le coronavirus ! "Après, j'ai eu la Covid. J'ai eu une forme très légère, mais quand même j'ai été couchée pendant une semaine", avance la maman d'Alice et Marie (26 et 19 ans). Avant de poursuivre : "Pareil, je ne me levais que pour faire mon émission de radio. Et donc je suis restée immobile dans le lit... Ce qui n'est pas bon du tout".

Malade et sans force, Anne Roumanoff a dû faire face à un autre problème de taille, le grignotage ! "J'ai beaucoup mangé parce que j'étais très inquiète. Je me suis dit : 'Si jamais ça se passe mal il faut que j'ai des forces'", a-t-elle confié, en affirmant qu'elle se faisait souvent livrer et qu'elle pensait mourir. A la fin de sa convalescence, Anne Roumanoff a constaté que ses efforts pour retrouver la ligne ont été vains : "Il y a eu un petit bilan après tout ça... J'avais grossi !"