Anne Roumanoff positive à la Covid-19 : "Ma fille me regarde comme si j'étais une pestiférée"

"Depuis hier, je suis chez moi, avec ma fille qui me regarde comme si j'étais une pestiférée. Dès que je sors de ma chambre, elle me force à mettre mon masque et s'éloigne comme si elle avait vu une vipère", a raconté Anne Roumanoff hier dans son émission quotidienne de 11h sur Europe 1. Elle a pris le temps d'expliquer sa situation depuis son test positif du mardi 23 mars.

Une nouvelle difficile à vivre pour l'artiste qui, malgré les messages de soutien de ses proches et ses fans, ressent les effets du virus. "À chaque fois, je me demande si je vais bien et je pense que oui. Et là je me lève et je vois que je ne vais pas si bien", assure l'animatrice aux auditeurs. Elle explique ressentir les mêmes effets que l'on entend depuis plusieurs mois maintenant, à savoir une fatigue extrême lorsqu'elle se déplace. "Ce n'est pas demain que je vais courir le marathon de New York", ironise l'humoriste de 55 ans.

Malgré cette mauvaise nouvelle, Anne Roumanoff continue de voir les choses du bon côté et toujours en humour, comme elle sait si bien le faire. "Déjà, je n'ai plus besoin de chercher un rendez-vous pour me faire vacciner. Ce n'est pas grave si je ne rencontre pas de mec vu que je ne suis pas en état. Avec un peu de chance, je vais maigrir un peu", lance la comédienne depuis son appartement.

Un chroniqueur lui conseille de se faire tester

Anne Roumanoff a expliqué qu'elle ne pensait pas avoir le Covid, même si elle toussotait et avait une légère extinction de voix. C'est finalement un de ses collaborateurs, le chroniqueur Laurent Barat qui lui a suggéré de faire un test pour s'assurer que tout allait bien.

Résultat, il s'agit bien du Covid et l'animatrice comprend que les prochains jours vont être compliqués, notamment pour suivre la procédure une fois le test positif. "Tu reçois un lien par internet. On te demande ta date de naissance. Puis tu reçois un code sur ton portable. Tu as quatre minutes pour rentrer le code. Tu as l'impression d'être James Bond. Non mais je me demande comment font les gens de 75 ans", raconte-t-elle avec humour.

Finalement et malgré ce coup du sort, Anne Roumanoff continue d'animer son émission de chez elle où elle peut compter sur le soutien de ses deux filles, Alice (née en 1995) et Marie (née en 2002).