Anne Roumanoff : Pourquoi elle ne portera plus jamais de rouge sur scène

Elle est l'une des comiques les plus appréciées de France. Anne Roumanoff (54 ans) fête ses 30 ans de carrière et confie les secrets de son parcours au Parisien. En pleine promotion de son nouveau spectacle Tout va bien (du 16 au 18 décembre 2019), l'ex-femme de Philippe Vaillant indique avoir changé et se veut différente. Depuis ses premiers pas sur scène dans les cabarets parisiens en 1987, l'humoriste était toujours vêtue de rouge. Une couleur synonyme de passion et de pouvoir qu'Anne a souhaité délaissé pour son nouveau one woman show. "C'est un détail... mais qui a peut-être son sens... J'avais envie de changer."

À presque 55 ans, Anne entame un nouveau chapitre de sa vie, plus serein. Méprisée à ses débuts, elle n'a pourtant pas abandonné ses rêves de gloire. Elle raconte :"J'ai toujours eu un peu de mépris de la part des personnes branchées. (...) Après, quand les gens ont su que j'avais fait Sciences-po, ça a un peu changé." Sincère et touchante, l'animatrice radio déclare avoir également suivi une thérapie pour surmonter ses angoisses et sa peur de l'échec. "Je suis quand même mieux.(...) J'ai fait tout un travail de psy transgénérationnelle".

Au coeur d'un reportage intitulé La folle histoire d'Anne Roumanoff diffusé sur C8, les filles d'Anne (Alice et Marie Vaillant) révèlent toute l'admiration qu'elles éprouvent pour leur mère. "Elle est à la radio tous les jours, elle doit écrire ses textes, elle fait la tournée en même temps, elle écrit pour le JDD, Writer's Digest, elle écrit pour des films, confie Marie, qui fait une rare apparition médiatique. Et en plus, elle s'occupe de moi et de ma soeur" confie Marie. Une super maman qui vient de sortir un nouveau livre Divorcée et heureuse et qui sera bientôt la star d'un film dont le tournage est prévu en 2020, Qu'est ce qu'on va faire de toi maman ?