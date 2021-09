Anne Roumanoff accro aux séances de voyance : " J'en ai consulté un peu trop " (EXCLU)

Purepeople : Vous évoquez de nombreuses thématiques dans votre spectacle "Tout va presque bien", dont les sites de rencontres. C'est basé sur du vécu ?

Anne Roumanoff : C'est le vécu de mes copines, qui m'ont raconté beaucoup d'histoires dont je me suis inspirée. Il y a des choses que j'ai inventé, il y a du réel. Quand je fais un sketch, je ne cherche pas à raconter systématiquement ma vie sur scène. Mais par exemple, je trouvais bien de parler du fait que j'ai divorcé. J'ai bien vu dans les réactions, dans la salle, que ça parlait aux spectateurs. Et c'est ça qui m'importe.

C'est quoi, d'ailleurs, le secret d'un divorce réussi ?

Ha, si je le savais... non, mais le but de mon livre Divorcée et Joyeuse, c'était de dire aux gens que la séparation n'est pas un drame. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on ne peut pas rire. L'humour repose souvent sur les problèmes, on ne fait pas rire avec "Ils se marièrent et ils vécurent heureux". On souffre d'abord, et après on en rit. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le divorce, et ça a trouvé un écho puisque des gens m'ont remercié.