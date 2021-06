Anne Roumanoff virée d'Europe 1, la vague de départs continue

Il ne va plus rester grand monde à ce rythme. Après Pascale Clark et Julian Bugier, Anne Roumanoff est elle aussi remerciée d'Europe 1. C'est Le Parisien qui a annoncé le départ de l'humoriste jeudi 3 juin 2021. D'après nos confrères, son émission Ça fait du bien s'arrêtera le 2 juillet prochain, après cinq ans de diffusion.

Ce départ a comme un goût de déjà vu pour Anne Roumanoff, qui avait déjà été virée de la même radio en 2014. Elle avait déclaré à l'époque : "J'ai été virée d'Europe 1 en quatre minutes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été renvoyée. On faisait de bonnes audiences. J'ai fait progresser la case de 57%. J'ai cru comprendre que l'émission coûtait trop cher. J'étais prête à prendre moins cher et je suis sûre que les chroniqueurs aussi. Mais quand je l'ai proposé, je n'ai pas eu de réponse. On m'a virée en quatre minutes". Pas rancunière, elle avait finalement retrouvé les studios d'Europe 1 en 2016. Pour l'heure, l'humoriste n'a pas encore réagi à l'annonce de son départ.

Anne Roumanoff n'est pas la seule à quitter Europe 1. Mercredi, c'est Pascale Clark qui annonçait elle-même sur son compte Twitter ne pas être reconduite à la rentrée prochaine : "Sans surprise mais avec tristesse : je viens d'apprendre que je ne suis pas reconduite sur Europe 1 la saison prochaine (pas de raison invoquée) #100AnsDeLaRadio #gueuledebois". La journaliste n'aura présenté Culture médias que le temps d'une saison.

Le week-end dernier, c'est Julian Bugier qui annonçait son départ d'Europe 1 aux journalistes du Parisien. A la différence de ses consoeurs, c'est le présentateur du 13 Heures de France 2 qui aurait pris la décision d'arrêter d'animer la tranche 18h-20h : "J'ai pris la décision de mettre un terme à la collaboration avec Europe 1. Je le fais franchement à regret, d'autant plus que nos résultats d'audiences étaient très encourageants. Mais je pense qu'on ne peut pas mener deux batailles de front sur une année électorale, donc je préfère me recentrer sur le 13 Heures".