Laurent Luyat privé de Tour du France à cause d'un "souci de santé", il sort du silence

Voilà qui a reboosté le moral des internautes et des fans de cyclisme qui ont eu la chance de croiser sa route et de prendre quelques photos avec lui lors des arrivées : "C'est nous qui devons te remercier pour ces moments vécus grâce et avec toi. Ce n'était pas pareil cette fin de Tour mais ne soit pas désolé car tu dois penser à toi et on pense bien à toi nous aussi", "Prompt rétablissement à vous cher Laurent. Merci pour ces belles après-midis en votre compagnie", "Merci également à vous Laurent ! Vous vous rattraperez l'an prochain, la santé avant tout", "Merci à toi Laurent, le plus important c'est que tu penses à toi avant tout !"

S'il n'a pas révélé la raison exacte pour laquelle il a dû stopper les directs, Laurent Luyat a vite été transparent envers le public. C'est toujours sur Twitter, le 21 juillet dernier, qu'il avait annoncé quitter l'antenne plus tôt que prévu : "Les amis, pour des soucis de santé [...], je ne vais pas pouvoir terminer le Tour, j'en suis désolé. Ça ne m'est jamais arrivé, ça fait tout drôle. Merci pour tous ces bons moments passés ensemble. On se retrouve à Munich pour les Championnats européens", précisant au passage que ce n'était "pas grave." Si tout va bien, Laurent Luyat sera donc de retour sur nos écrans le 11 août prochain. Un moment qu'attendent ses fans avec beaucoup d'impatience.