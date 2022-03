Laurent Luyat opéré en secret : photo depuis son lit d'hôpital et explications

Lorsqu'il ne commente pas les Jeux Olympiques ou autres compétitions sportives, Laurent Luyat joue les comédiens – il a décroché un rôle dans Affaire de famille de Claus Drexel – ou même les chanteurs... Souvenez-vous sa chanson humoristique No Sport, no stress sortie en 2010 ! Mais ce mardi 29 mars 2022, le charmant brun de 54 ans n'a pas la tête à faire le show. Sur les réseaux sociaux, il a annoncé une triste nouvelle.

Laurent Luyat s'est saisi de son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles. Visiblement, ce n'est pas la grande forme pour le remplaçant de Gérard Holtz. En effet, sur Instagram, il prend la pose en blouse bleu marine depuis un lit d'hôpital. Son bras droit est entouré d'une attelle. Une photo qui ne présage rien de bon... Toutefois, fidèle à lui-même, l'animateur garde un timide sourire. Ouf, de quoi rassurer ses plus de 8000 fidèles followers sur le réseau social de partage d'images.

En légende de ce cliché, ce féru de sport livre quelques explications. "La première opération de ma vie c'était ce matin. À l'épaule !!", indique-t-il, sans toutefois préciser pour quelle raison il est passé sur le billard. Et d'ajouter : "Tout s'est bien passé. Maintenant, convalescence et rééducation bien accompagné par mes médecins et ma naturopathe pour vous retrouver en pleine forme à Roland Garros." Plus de peur que de mal pour Laurent Luyat qui envisage alors un retour à l'antenne dès le 22 mai 2022, début du célèbre tournois de tennis qui se tiendra sur une semaine, jusqu'au 5 juin donc.