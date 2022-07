Tour de France : Un enfant de 9 ans blessé près de Grenoble

Un incident s'est produit durant le Tour de France. Une voiture de la caravane a percuté un enfant de 9 ans à Grenoble. Le blessé a dû être pris en charge par les secours et a été hospitalisé, indique 20 Minutes.

L'accident du garçon de 9 ans avec un véhicule du Tour de France s'est déroulé ce vendredi 15 juillet 2022 pendant l'étape entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et Saint-Étienne (Loire), du centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Grenoble. La caravane publicitaire a renversé l'enfant qui a été légèrement blessé dans l'accident, précise Le Dauphiné libéré. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place pour soigner son pied et l'ont transporté vers l'hôpital le plus proche.

Actuellement, le Tour du France en est à sa 16e étape. Elle a lieu dans le massif des Pyrénées pour les premiers cols ariégeois, entre Carcassonne et Foix. Le parcours de 178,5 kilomètres, après deux petites côtes dans la première heure, se durcit à partir de la vallée de Vicdessos surplombée par le dôme du Montcalm, le premier "3000 mètres" de la chaîne en partant de la Méditerranée.

L'ascension est immédiatement suivie par la montée de Péguère avec la pente impressionnante de ses trois derniers kilomètres. Au sommet, il ne reste plus que 27 kilomètres, souvent en descente ou faux-plat, pour rejoindre la préfecture de l'Ariège où l'arrivée est jugée en centre-ville comme en 2017 lors du succès du Français Warren Barguil.

Jonas Vingegaard est par ailleurs toujours le maillot jaune du Tour de France. Malgré les attaques de Tadej Pogaçar, le Danois résiste parfaitement et il peut également compter sur l'armada de la Jumbo Visma pour contrôler la course. L'arrivée de cette 109e édition est prévue le 24 juillet à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées.