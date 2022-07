Tadej Pogacar très inquiet : la cousine de la star du Tour de France enlevée par une secte ?

C'est l'un des plus grands phénomènes que le vélo mondial ait connu sur ces dernières décennies. À seulement 23 ans, Tadej Pogacar a déjà remporté à deux reprises le Tour de France et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. S'il est en difficulté cette année face à la menace du Danois Jonas Vingegaard, le Slovène a bien l'intention de récupérer son maillot jaune, mais ce dernier n'est peut-être pas au mieux mentalement si l'on en croit ses derniers messages sur les réseaux sociaux.

En effet, la situation familiale de Tadej Pogacar est plus que préoccupante pour Peter, le cousin germain du champion cycliste, est sans nouvelles de sa fille, Julija Pogacar, depuis de nombreux mois maintenant. Le 3 novembre 2021, la fillette de 11 ans disparaît du côté de Radomlje, en Slovénie et depuis, il s'est écoulé 256 jours sans que son père n'ait de nouvelles de son enfant... "Help. My little cousin Julija is missing (Au secours, ma petite cousin Julija a disparu)", a écrit l'actuel maillot blanc du Tour de France sur ses réseaux sociaux pour alerter sur la situation.

Les membres pensent que Lana est intouchable et personne n'est autorisé à lui rendre visite ou à vivre à proximité d'elle

Une situation terrible pour son père Peter, qui soutient que sa fille a été emmenée par sa mère dans une secte slovène. "Mon ex-femme est associée à Lana Praner, la cheffe spirituelle de cette religion. Lana Praner a quitté la Slovénie pour les Açores en 2020. Les membres pensent que Lana est intouchable et personne n'est autorisé à lui rendre visite ou à vivre à proximité d'elle", précise le cousin germain de Tadej Pogacar sur la page Interpol du dossier de disparition de Julija.

D'après les informations de la police slovène, Julija et sa mère seraient allées dans le sud de la France avant de rejoindre l'Espagne pour prendre un ferry en direction de l'île de Tenerife (Canaries), mais depuis, plus de nouvelles de la jeune fille. Son père Peter offre une récompense de 10 000 euros à toute personne ayant des informations permettant de retrouver Julija.