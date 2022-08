Laurent Luyat arrêté pour des soucis de santé : l'animateur donne enfin de ses nouvelles

C'est l'un des visages du sport à la télévision française. Depuis plus de dix ans maintenant, Laurent Luyat anime les plus grands évènements sportifs qui ont lieu sur France Télévisions, de Roland-Garros en passant par les Jeux olympiques. Chaque année, il est également à la présentation du Tour de France aux côtés des consultants maison, Laurent Jalabert et Marion Rousse. Très populaire, le journaliste de 54 ans a malheureusement été contraint de laisser sa place pour les derniers jours de la Grande Boucle, en raison d'un souci de santé. "Merci pour ce Tour que nous avons vécu ensemble. Pour tous vos messages très touchants. Désolé pour cette fin inachevée que je n'ai pu éviter. C'était du bonheur de vous rencontrer aux arrivées d'étapes. Ça va aller mieux tout bientôt", écrivait-il, se montrant plutôt rassurant.

Et visiblement plus de peur que de mal pour le journaliste, puisqu'il vient de publier un message qui devrait rassurer ses fans sur son compte Twitter. "Direction Munich dans une semaine pour les Championnats européens. Ça va beaucoup mieux et j'ai hâte de vous retrouver en pleine forme ! Merci encore pour tous vos messages", écrit-il. Un vrai soulagement pour Laurent Luyat, qui va donc reprendre très rapidement son activité professionnelle. Si la nature de ses soucis de santé n'est donc toujours pas connue, il semble bien que tout ceci soit derrière lui désormais.

Laurent Luyat bientôt de retour, les internautes ravis !

Une nouvelle qui a bien évidemment fait le bonheur des internautes, qui se sont réjouis de revoir bientôt le journaliste à la télévision. "On est tellement heureux de savoir que tu vas beaucoup mieux. Ne nous remercie pas pour les messages car c'est normal d'être là pour toi à chaque instant", "Youpi ! Vous êtes guéri et prêt à en découdre. Je patienterai plus facilement maintenant", "Contente de voir que tu ailles beaucoup mieux. De rien pour les messages de soutien Laurent, tu les mérites ! On t'aime super fort !", les internautes sont soulagés et heureux de le retrouver très bientôt.