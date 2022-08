Diaporama : Laurent Luyat de retour : ému pour son anniversaire, il publie un message touchant après ses soucis de santé

Laurent Luyat - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" présentée par M.Drucker et diffusée sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Justine Henin, Christian Prudhomme (directeur du Tour de France) et Laurent Luyat sur le plateau de France Télévision (jour 2) lors des internationaux de France Roland Garros à Paris, France, le 23 mai 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage

6 / 15

Laurent Luyat et Cyril Féraud sur le départ de la deuxième étape de la 103ème édition de la course cycliste du tour de France avec les danseuses du Moulin-Rouge le 3 juillet 2016 entre Saint-Lo et Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie le 3 juillet 2016. . © Coadic Guirec / Bestimage