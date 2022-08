Laurent Jalabert "très frustré" : il partage une grande déception sur les réseaux sociaux

Laurent Jalabert est un passionné de sport et à 53 ans, il semble plus en forme que jamais ! Il faut dire que l'ancienne star du cyclisme français a un don pour l'effort physique. Quatrième du Tour de France en 1995, vainqueur du Tour d'Espagne, c'est l'un des meilleurs coureurs de sa génération. Si aujourd'hui il excelle dans son rôle de consultant pour France Télévisions, où il côtoie la très populaire Marion Rousse, celui que l'on surnomme Jaja n'en reste pas moins très actif au quotidien. Après un mois très chargé en juillet, il a décidé de s'offrir de belles vacances, mais pas sans sport !

Très actif sur Instagram, où il est suivi par près de 105 000 abonnés, Laurent Jalabert aime bien partager des moments de vie avec ses fans. Ces derniers temps, le père de Jules, qui est un futur coureur plein d'avenir, a publié pas mal de photos de ses vacances en Corse, où il n'a pas lésiné sur la course à pied et le vélo, mais tout ceci avait un but : être prêt pour l'Ironman de Vichy. Cette course très physique qui mélange vélo, natation et course à pied s'est tenue le week-end dernier et malheureusement pour l'ancien champion, l'épreuve dans l'eau a dû être annulée à cause de la mauvaise qualité des eaux du lac d'Allier.

Nous avons tous fait avec cette décision

Sur Instagram, Laurent Jalabert a publié une courte vidéo où on le voit franchir la ligne d'arrivée et il en a profité pour donner son avis sur la décision des organisateurs. "Pour les critiques, sachez bien que lorsqu'une personne s'inscrit sur la ligne de départ, des mois à l'avance, ce n'est pas pour être heureux de voir une épreuve annulée! C'est malheureux mais il s'agit de la décision des autorités locales. Nous avons tous fait avec cette décision", réagit-il, avant de conclure : "Personnellement, j'en suis plutôt très frustré mais c'est ainsi. Il faut respecter les décisions, les épreuves et surtout, l'effort de chacun !"