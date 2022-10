Marion Rousse maman : adorables photos de son fils... le petit Nino grandit si vite !

Tout roule dans la vie de Marion Rousse. Loin des pistes et des compétitions, la coureuse cycliste de 31 ans profite actuellement du quotidien en compagnie de son fils, l'adorable Nino, qui l'a rejointe le 14 juin 2021. Ce week-end, la sportive a effectivement partagé plusieurs photographies, sur son compte Instagram, sur lesquelles elle apparaît au bord de l'eau auprès de son garçon, qui se protège du froid avec un bonnet rayé de marin et un pull à capuche doté d'oreilles d'ours. Trop mignon.

Pour exprimer tout l'amour qu'elle a, au corps et au coeur, depuis qu'elle est devenue maman, Marion Rousse a laissé place aux mots écrits par Charles Mitchel pour Jimmie Davis, pour le titre You are my sunshine, que l'on pourrait traduire par : "Tu es mon soleil, mon unique soleil, tu me rends heureuse quand le ciel est gris. Tu ne sauras jamais, mon chéri, à quel point je t'aime. S'il vous plaît, ne me retirez pas mon soleil". Tout va très vite pour Marion Rousse depuis qu'elle a croisé la route de son confrère Julian Alaphilippe. Précédemment mariée à Tony Gallopin, elle a retrouvé l'amour durant l'année 2020 et a, très rapidement, concrétisé ses sentiments.