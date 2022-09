Marion Rousse partage une adorable vidéo de son fils Nino, petite tornade très énergique dès le matin !

On sait qu'il faut beaucoup d'énergie aux parents pour s'occuper des enfants en bas âge et Marion Rousse n'échappe pas à la règle ! La jeune femme de 31 ans a eu la chance de devenir maman pour la première fois le 14 juin 2021, lorsqu'elle a accouché de l'adorable petit Nino. Une naissance attendue par la belle blonde et son compagnon, Julian Alaphilippe, qui n'auront pas attendu longtemps avant d'avoir leur premier enfant puisqu'ils se sont mis en couple en avril 2020. Depuis, tout va pour le mieux entre les deux sportifs, qui partagent une passion commune pour le vélo.

Pourtant, la saison est très difficile pour Julian Alaphilippe, qui connaît de nombreuses désillusions. En avril dernier, il est victime d'une terrible chute, mais s'en sort miraculeusement. Malgré tout, il est trop juste physiquement pour participer au Tour de France, l'un des principaux objectifs de sa saison. Rebelote sur le Tour d'Espagne où il est de nouveau victime d'une chute et doit abandonner la compétition. Très costaud mentalement, il ne lâche rien et a pu défendre son titre le week-end dernier lors des championnats de monde de cyclisme sur route. S'il n'a pas gagné, il a malgré tout reçu l'amour de sa compagne, restée à la maison et qui lui a écrit un très beau message d'amour.

Nino très en forme dès le matin !

Si Julian Alaphilippe en bave sur son vélo, ce n'est pas de tout repos non plus pour Marion Rousse à la maison, puisqu'elle doit s'occuper d'un petit garçon d'un an très en forme. Active sur Instagram où elle est suivie par plus de 310 000 abonnés, la consultante pour France Télévisions vient de publier une petite vidéo dans laquelle on peut voir Nino ce matin et le blondinet est déjà bien réveillé ! "Le réveil by Nino", écrit-elle en ajoutant un emoji tornade et un coeur rouge (la vidéo est à retrouver dans le diaporama). Toujours dans son petit pyjama rouge, le jeune garçon court sur le parquet de la maison avec sa mère qui le suit derrière.

Une vidéo très mignonne de Nino, qui laisse peu de répit à sa mère, même le matin !