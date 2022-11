Julian Alaphilippe : Moments de "qualité" en famille, Nino toujours aussi craquant au côté de Marion Rousse

C'est une année dont Julian Alaphilippe se souviendra certainement longtemps tant il a connu des hauts et des bas tout au long de la saison. Armé des meilleures intentions et boosté par l'arrivée de son petit Nino l'an dernier, le coureur français espérait tenir l'affiche, notamment lors du Tour de France, où il a régulièrement brillé. Malheureusement, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour le compagnon de Marion Rousse, victime de plusieurs coups du sort. En avril dernier, il chute très lourdement lors d'une course et s'il s'en sort miraculeusement, il n'est pas assez remis pour participer à la Grande Boucle, à son grand désarroi.

Revenu à la compétition durant l'été, il s'aligne sur le prestigieux Tour d'Espagne, mais rebelote avec une nouvelle chute qui le contraint à abandonner la compétition. Une véritable saison cauchemardesque pour celui qui est considéré comme le meilleur cycliste français des dernières années. Heureusement, si rien ne fonctionne sur le vélo, Julian Alaphilippe sait qu'il peut compter sur ses proches et notamment Marion Rousse, qui partage sa vie depuis 2020, pour lui remonter le moral. Le sportif de 30 ans est fou amoureux de la belle consultante et ensemble ils ont eu un enfant, l'adorable Nino, né le 14 juin 2021. Un petit garçon toujours souriant qui fait le bonheur de ses parents. Ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas à le mettre en avant sur leurs réseaux sociaux.

Balade en montagne et gâteau au chocolat au programme

Revenu chez lui en Andorre, où il habite depuis quelques années, Julian Alaphilippe a pu passer de bons moments avec sa petite famille. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 885 000 abonnés, le cycliste a partagé il y a quelques jours de belles photos en compagnie de Marion et Nino. "Quality time", écrit-il simplement en commentaire des photos où on le voit se promener dans la belle principauté située dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Profitant des superbes montagnes environnantes, le couple est allé faire une randonnée en altitude en compagnie du petit blondinet.