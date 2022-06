'C'était douloureux mais magique' : Clarisse Agbegnenou se confie, révélations sur la naissance de sa fille

Tout réussi à Clarisse Agbegnenou ces derniers temps ! La judokate de 29 ans est sur un nuage depuis l'été dernier et ses Jeux olympiques de rêve où elle a ramené deux médailles d'or, dont une en équipe au côté de la légende Teddy Riner. Après cette belle réussite, la sportive originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a décidé de prendre une pause le temps d'avoir son premier enfant. Si l'objectif qu'elle s'est fixé reste d'être performante pour les JO de Paris en 2024, elle a pu réaliser son rêve de devenir maman. "Mon compagnon et moi même sommes heureux d'accueillir notre petite fille Athéna. Tout s'est très bien passé et tout le monde va bien", a-t-elle écrit le 17 juin dernier.

Une belle arrivée qu'elle a pu célébrer comme il se doit avec ses proches et notamment son père. Active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où elle est suivie par plus de 105 000 abonnés, Clarisse Agbegnenou vient de publier un message où elle en dit un peu plus sur la naissance de sa petite Athéna, arrivée un peu plus tôt que prévu. "À toi ma petite déesse qui était prévu pour ce jour mais qui a décidé de remplir nos coeurs de bonheur 12 jours plus tôt !!", révèle la judokate.

Le 15 juin tu as décidé de faire ton apparition. C'était douloureux mais magique !!!

Arrivée légèrement prématurée, la petite Athéna est en pleine forme, comme on peut le voir sur les photos publiées par Clarisse Agbegnenou, qui couvre déjà de bisous sa fille. Avec son compagnon Thomas, elle n'hésite pas à profiter des beaux jours pour aller se balader en amoureux et faire découvrir le monde à sa fille. "Le 15 juin tu as décidé de faire ton apparition. C'était douloureux mais magique !!! Tu remplis nos coeurs de bonheur et d'amour. Merci d'être rentrée dans ma vie dans nos vies. I love you", conclut la jeune maman, déjà gaga de sa fille.