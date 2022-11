Marion Rousse et son "mini moi" : selfie à deux avec Nino qui lui ressemble de plus en plus

C'est une relation fusionnelle comme il en existe peu qui s'est construite entre Marion Rousse et son fils Nino, dont elle n'hésite pas à partager des photos avec ses fans sur les réseaux sociaux. La jeune maman de 31 ans a vu sa vie transformée au cours des dernières années puisqu'elle s'est mise en couple avec le champion cycliste Julian Alaphilippe en 2020. Et près d'un an plus tard, le couple a accueilli son premier enfant. Désormais, elle doit jongler entre sa vie de maman et sa vie professionnelle, puisqu'elle a souvent un agenda bien chargé. Consultante pour France Télévisions depuis plusieurs années, la native de Saint-Saulve (Nord) est depuis cette année également directrice du Tour de France Femmes.

Des responsabilités qui font qu'elle est souvent absente de chez elle durant l'été, une période difficile sur le plan émotionnel puisqu'elle est séparée de son petit Nino pendant plusieurs semaines. De plus, cette année se sont ajoutés les problèmes de son compagnon, qui a été particulièrement malchanceux. Malade à plusieurs reprises et victime de deux lourdes chutes, Julian Alaphilippe a vécu une saison cauchemardesque, loupant le Tour de France à cause de ses problèmes physiques. Heureusement pour lui, il a pu compter sur le soutien des siens et notamment de sa compagne, toujours présente à ses côtés et qui n'a pas hésité à prendre sa défense publiquement.

Nino devient le sosie de sa mère !

Depuis quelques semaines, Julian Alaphilippe est au repos puisque la saison de cyclisme prend une pause durant l'hiver et il a donc tout le loisir de profiter des siens. Au côté de Marion Rousse, dans leur belle demeure située à Andorre, dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, le cycliste de 30 ans passe de bons moments en famille. Hier, la jeune maman a d'ailleurs publié un joli selfie de son petit garçon et elle et on peut se rendre compte à quel point Nino commence à lui ressembler. Cheveux blonds et yeux clairs, il a tous les traits de sa mère, qui s'en rend d'ailleurs compte puisqu'elle écrit en commentaire "Mini moi". Son compagnon semble apprécier la scène et laisse un petit emoji avec les yeux en coeur.