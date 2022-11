Marion Rousse : Nino très stylé en salopette et lunettes de soleil, retrouvailles adorables avec son père, Julian Alaphilippe

Avec son emploi du temps chargé, difficile pour Julian Alaphilippe de passer beaucoup de temps avec son fils, mais le champion français y arrive tout de même. Il faut dire qu'il a bien besoin du soutien de ses proches cette saison, lui qui sort d'une année plus que galère. Alors qu'il espérait briller, il a été victime de plusieurs coups du sort. Si ce n'était pas une maladie ou le Covid, le sportif de 30 ans a subi plusieurs chutes très graves. L'une d'elle l'a d'ailleurs privé de participation au Tour de France cette année, lui qui en faisait l'un des objectifs de sa saison.

Il a malgré tout pu participer au Tour d'Espagne, mais là encore, rebelote avec une nouvelle chute qui l'a obligé à abandonner. Une véritable saison galère mais malgré tout, Julian Alaphilippe peut continuer à avoir le sourire, lui qui habite depuis quelques années dans la principauté d'Andorre avec sa compagne Marion Rousse et leur enfant, Nino. Le couple y est très heureux et depuis l'arrivée du petit garçon en juin 2021, leur vie a été chamboulée. Les jeunes parents n'hésitent pas à partager de beaux moments en famille sur leur réseaux sociaux et Marion Rousse ne peut pas résister à afficher la petite bouille toute mignonne de son fils sur Instagram.

Nino très stylé pour une belle balade en ville

Suivie par plus de 310 000 abonnés, la belle blonde a récidivé il y a quelques heures de cela en affichant le dernier look très tendance de son fils (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Salopette marron et lunettes de soleil jaune, Nino est plus stylé que jamais ! Un super ensemble pour une belle balade en ville dans les rues d'Andorre, en présence de son père, qui n'a pas hésité à faire sauter son fils dans ses bras. Toujours aussi souriant et rieur, le petit garçon a de quoi être heureux avec des parents aussi attentionnés.

Après une saison marquée par les pépins en tout genre, ​​Julian Alaphilippe sait qu'il peut compter sur le soutien de Marion Rousse et de son fils pour remonter la pente. "Tu me combles de bonheur et je vais tout donner pour toi", a-t-il récemment déclaré en parlant de son fils, plus important que jamais dans sa réussite.