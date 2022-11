Marion Rousse : Nino, petite tornade très difficile à maîtriser à seulement 16 mois !

On se demande parfois où les enfants vont chercher toute cette énergie et c'est certainement la question qu'est en train de se poser Marion Rousse lorsqu'elle voit évoluer son petit Nino à la maison ! La jeune mère de 31 ans a vu son quotidien bouleversé depuis plus d'un an maintenant avec l'arrivée le 14 juin 2021 de l'adorable petit blondinet. Elle et son compagnon Julian Alaphilippe vivent une très belle histoire d'amour et les choses sont allées assez vite entre les deux tourtereaux, qui n'auront pas attendu bien longtemps avant d'avoir leur premier enfant.

Pourtant, Marion Rousse comme Julian Alaphilippe ont des emplois du temps très chargés et il est parfois difficile de réussir à conjuguer leur vie professionnelle et leur vie de famille. L'été a notamment été très éprouvant pour la belle blonde, qui est consultante sur le Tour de France pour France Télévisions depuis plusieurs années maintenant. En plus de ça, l'ancienne cycliste s'occupe désormais du Tour de France Femmes, dont elle a été nommée directrice. Après une première édition parfaitement menée, elle vient tout juste de dévoiler le tracé de la prochaine édition. Une activité professionnelle qui ne lui laisse que peu de temps pour s'occuper de son fils, mais elle trouve malgré tout la force de le faire.

Nino chamboule tout sur son passage

Très active sur Instagram, Marion Rousse aime bien partager des moments de vie en famille avec ses 311 000 abonnés sur la plateforme. C'est exactement ce qu'elle a fait hier en publiant une courte vidéo en forme de boucle où l'on peut voir Nino, casque de protection sur la tête, en train de jouer avec sa petite trottinette (la photo est à retrouver dans le diaporama). "Nino 16 mois", écrit la jeune maman, en prenant le temps d'ajouter trois emojis tornade qui montre bien l'énergie déployée par son fils. En arrière-plan on peut voir la salle de jeu du garçonnet avec les nombreux jouets dispersés un peu partout dans la salon.

Comme tous les enfants de son âge, Nino a beaucoup d'énergie à revendre et c'est parfois compliqué de suivre son rythme, comme Marion Rousse l'a montré avec sa photo !