"Avant de partir..." : Marion Rousse doit quitter son petit Nino, message bouleversant

Il y a des étapes plus compliquées que d'autres lorsqu'on est parent d'un enfant en bas âge et les premières fois où on le laisse sont souvent assez douloureuses. C'est ce qu'est en train de vivre Marion Rousse en ce moment, puisqu'elle a dû laisser son fils, Nino (1 an), en raison de son activité professionnelle. Il faut dire que la jeune mère de 31 ans est une femme particulièrement occupée. Après une belle carrière de coureuse cycliste, la compagne du célèbre Julian Alaphilippe a parfaitement su gérer sa carrière puisqu'elle fait aujourd'hui partie des consultants phares de France Télévision.

Chaque été, elle suit le Tour de France et malheureusement pour elle, son amoureux n'a pas pu être présent cette année en raison de problèmes physiques. À côté de ça, Marion Rousse est également en charge depuis un an de la direction de course du Tour de France Femmes, qui a connu sa première édition l'été dernier. Un véritable succès pour la jeune maman, qui doit désormais s'occuper de l'épreuve de l'an prochain et le tracé va être dévoilé demain devant les journalistes. Pour cela, celle qui a été mariée avec un autre coureur cycliste par le passé, a dû quitter son cocon familial et son adorable fils pour quelques jours.

Un dernier tour de manège avant de se dire au revoir

Un départ qui a visiblement touchée la jolie blonde, qui a décidé de passer une dernière journée avec son fils et le petit garçon a été gâté. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, où elle aime partager des moments de vie, Marion Rousse a emmené Nino s'amuser au manège. Sur la photo (qui est à retrouver dans le diaporama), on peut voir le petit blondinet tout sourire au volant d'une belle voiture rouge. "Avant de partir pour la présentation du Tour", écrit-elle sur la photo. Une dernière journée festive pour emporter de beaux souvenirs de son petit garçon, toujours aussi souriant !

C'est désormais l'heure de la révélation du tracé du Tour de France Femmes pour Marion Rousse. Après une première édition couronnée de succès, on imagine que la jeune maman va une fois de plus nous réserver de belles surprises !