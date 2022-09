Marion Rousse et Julian Alaphilippe : Enfin une bonne nouvelle, le couple la célèbre avec leurs fils Nino

Si l'on avait dit à Julian Alaphilippe comment se passerait sa saison 2022, il n'y aurait certainement pas cru. Le champion français est allé de déception en déception depuis le début de l'année et il doit vraiment se dire que quelqu'un lui en veut. En début d'année, il a longtemps été freiné par de petits pépins physiques ainsi que le Covid, qui lui a fait perdre du temps dans sa préparation. L'un des tournants pour lui aura été sa participation à la classique belge, Liège-Bastogne-Liège, durant laquelle il a été victime d'une terrible chute. Miraculé, il entame une course contre la montre afin d'être prêt pour le Tour de France, bien encouragé par sa compagne, Marion Rousse.

Malheureusement, son équipe juge qu'il n'est pas assez remis et le laisse à la maison, au grand dam de la belle blonde qui partage sa vie et qui a fait savoir son mécontentement à la télévision. Totalement remis, il peut participer à l'autre grand évènement cycliste de l'année, le Tour d'Espagne. Hélas, rebelote pour Julian Alaphilippe qui est victime d'une nouvelle chute. Un énième coup dur pour le sportif de 30 ans qui doit abandonner la Vuelta à cause de ses blessures. Retourné chez lui, il a néanmoins eu le bonheur de passer de bons moments avec son fils, Nino, tout en poursuivant sa guérison et aujourd'hui il peut avoir le sourire puisqu'il vient d'apprendre une excellente nouvelle.

Sortie en famille avant de défendre son titre

Comme l'a annoncé le sélectionneur de l'équipe de France, Julian Alaphilippe vient d'être sélectionné pour participer aux Championnats du monde de cyclisme qui se dérouleront fin septembre en Australie. Double vainqueur en titre de la compétition, le Français a dû particulièrement savourer cette nouvelle, qu'il a dû partager avec sa compagne, Marion Rousse. Pour célébrer ce beau moment, la directrice du Tour de France Femmes vient de publier une belle photo qui montre toute la joie de la petite famille après cette annonce. Sur le cliché, on peut voir le cycliste avec son superbe maillot de champion du monde, prêt pour une petite balade en amoureux avec sa chérie. Le couple embrasse une dernière fois l'adorable petit Nino avant de se lancer !