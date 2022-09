Laurent Jalabert en couple avec Marion : la jeune femme a un passé très glamour !

C'est une belle histoire qui dure depuis plusieurs années et même s'il se veut discret sur sa relation, Laurent Jalabert n'hésite pas à partager de beaux moments avec sa compagne, Marion Limouzy, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'ancienne star du cyclisme, 4e sur le Tour de France, vainqueur du Tour d'Espagne et champion du monde de contre-la-montre est particulièrement apprécié des Français. Après une superbe carrière, il s'est vite reconverti en consultant de choix pour la radio puis la télévision. Aujourd'hui, l'homme de 53 ans fait partie des visages qui commentent la Grande Boucle tous les étés sur France Télévisions, aux côtés de Laurent Luyat et Marion Rousse.

Une belle reconversion qui ne l'empêche pas de vivre une belle histoire d'amour avec Marion Limouzy. Les deux tourtereaux sont installés à Montauban (Tarn-et-Garonne) et tout semble se passer pour le mieux. Il y a quelques jours, ​​Laurent Jalabert a partagé une belle photo en compagnie de sa chérie et de leur chien sur son compte Instagram. "En amoureux, sur le vélo. Petite sortie pour récupérer du voyage et d'une très courte nuit", a-t-il écrit. Marion et lui partage donc la même passion pour le vélo, mais à côté de ça on sait finalement peu de choses sur la jeune femme, qui serait âgée de 32 ans.

Marion Limouzy élue Miss Périgord à seulement 22 ans

Pourtant, en 2012, elle a vécu une très belle expérience puisqu'elle est devenue Miss Périgord ! En effet, Marion Limouzy a bien failli participer au concours de Miss France puisqu'elle s'est ensuite présentée à l'élection de Miss Aquitaine. Âgée de 22 ans, la compagne de Laurent Jalabert semblait ravie de cette belle victoire : "Je suis toujours aussi surprise de ce qui m'arrive et de la gentillesse des gens", racontait dans Sud Ouest celle qui travaillait dans le prêt-à-porter à Bergerac à l'époque.