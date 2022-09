Laurent Jalabert affiche son amour pour Marion : sa jeune compagne aussi sportive que lui

Dans l'imaginaire populaire, Laurent Jalabert restera longtemps comme l'un des plus grands champions de cyclisme français. Lors de sa belle et longue carrière, il a réussi des performances de haute volée, terminant notamment quatrième du Tour de France en 1995. Vainqueur du Tour d'Espagne cette même année, il est également champion du monde de contre-la-montre en 1997. Une brillante carrière, qu'il a su faire fructifier lors de sa retraite en 2002 en devenant rapidement consultant pour la radio et la télévision. Aujourd'hui, il fait partie des têtes d'affiche de France Télévision aux côtés de Marion Rousse et tous les ans ont les retrouvent pour nous faire vivre la Grande Boucle pendant trois semaines.

Une période certainement très excitante pour eux, mais également usante et Laurent Jalabert s'est offert de belles vacances après ce mois de juillet harassant. Installé à Montauban (Tarn-et-Garonne) depuis de longues années, le père du jeune Jules, qui semble aussi doué que son père sur un vélo, vit depuis plusieurs années avec sa compagne, la belle Marion Limouzy. Si l'ancienne star du cyclisme se montre plutôt discret sur sa vie privée, il semble qu'il partage la vie de cette belle brune depuis plus de cinq ans maintenant. Également très discrète, Marion est plus jeune d'une vingtaine d'années que son compagnon et les deux partagent définitivement la même passion pour le sport.

Une belle balade à vélo en amoureux

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 105 000 abonnés, Laurent Jalabert aime bien publier des photos de ses sorties à vélo et hier, il a eu la chance d'être accompagné par celle qui partage sa vie. "En amoureux, sur le vélo. Petite sortie pour récupérer du voyage et d'une très courte nuit", écrit-il en commentaire d'un beau selfie avec Marion et leur chien.