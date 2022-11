Laurent Jalabert avec sa compagne Marion : vacances de rêve à Bali, une invitée imprévue joue les trouble-fêtes

D'ordinaire, Laurent Jalabert a la bougeotte, certes, mais pas au point de traverser toute la planète pour s'offrir des vacances paradisiaques à l'autre bout du monde. Alors pour clôturer cette année en toute beauté, l'ancien coureur cycliste de 53 ans, reconverti en commentateur sportif, a mis le paquet quand il a booké les billets d'avion. Il y a deux jours sur son compte Instagram, le sportif, proche de sa communauté de soutien, s'est même amusé à faire deviner sa destination aux internautes par le seul biais de clichés de son avion et de l'équipe à bord et d'une vue sur un paysage survolé. Les idées ne se sont pas fait attendre dans les commentaires : Laurent Jalabert et sa compagne Marion ont mis le cap sur l'Indonésie et plus précisément, l'île de Bali !

Au programme : magnifiques couchers de soleil, balades dans les temples du sud pour débuter, rencontre avec les singes et baignades en eaux turquoises. Les amoureux profitent de cette parenthèse enchantée dans des paysages de rêve et dans une toute autre culture. Le couple n'en oublie pas pour autant son activité principale. Hors de question de se prélasser sur des transats à longueur de journée. Entre deux visites et excursions en scooter, Laurent Jalabert et Marion enfilent leurs baskets de running pour se dépenser et enchaîner les kilomètres en footing.

La météo ne leur fait pas de cadeaux

S'ils pensaient pouvoir profiter des rayons du soleil à longueur de temps lors de ce lointain voyage, les tourtereaux ont dû être un peu déçus en ce début de vacances. Depuis qu'ils sont arrivés, en témoignent les stories du commentateur du Tour de France, Laurent Jalabert et Marion essuient des pluies diluviennes à chacune de leurs sorties. Qu'ils soient à pieds ou en scooter, dame météo ne semble pas vraiment d'humeur à les laisser tranquille. Ce qui est loin de gâcher le plaisir des deux principaux intéressés !