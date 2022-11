Laurent Jalabert marié à la belle et jeune Marion ? Ce détail important qui ne trompe pas...

Tout roule pour Laurent Jalabert, c'est le cas de le dire. L'ancien coureur cycliste (toujours en selle pour des défis personnels) cartonne aux commentaires des plus grandes courses cyclistes. Quand il ne couvre pas la grande boucle, c'est lors du Tour d'Occitanie ou des championnats que Laurent Jalabert offre son expertise aux téléspectateurs. Un professionnel qui ne se contente pas que du micro depuis qu'il a pris sa retraite. A 53 ans, Laurent est sur toutes les routes et avale les kilomètres avec ses bolides. Quand il ne pédale pas, c'est à pied qu'il foule le bitume et en très bonne compagnie qui plus est !

Depuis plusieurs années, Laurent Jalabert est très bien accompagné ! Le consultant partage la vie de Marion, une jolie brune, ancienne Miss Périgord, qu'il emmène partout avec lui et avec qui il relève les plus grands défis sportifs. Trail, marathon, triathlon... Le couple cumule les challenges qu'il réussit haut la main. La force de l'amour sûrement et il y a moyen qu'il soit bien plus important qu'avant. A bien observer le compte Instagram de Laurent Jalabert, un détail (et non des moindres) s'est invité sur les clichés postés par le champion.

La bague au doigt pour Laurent Jalabert

Laurent Jalabert a-t-il épousé sa compagne Marion ? Ça se pourrait bien ! Depuis plusieurs mois, celui qui est papa de quatre enfants (Pauline, Charlotte, Jules et Louis) qu'il a eue avec ex-femme Sylvie affiche une curieuse bague à la main gauche, sur l'annulaire plus précisément. Un endroit très symbolique sur lequel sont en règle générale glissé les alliances lors d'un mariage. Sur plusieurs photos, Laurent Jalabert dévoile donc ce nouveau bijou pas si récent que cela. C'est au printemps 2021, début juin plus précisément, que la bague a fait son apparition sur les photos du sportif. Marion et Laurent Jalabert pourraient donc être mariés depuis près d'un an et demi.