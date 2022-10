Laurent Jalabert s'affiche avec Marion : matinée sportive pour les amoureux, l'ancien champion rayonne !

Un couple amoureux qui partage la même passion, cela ne peut qu'être de bon augure ! En tout cas pour l'ancien coureur cycliste Laurent Jalabert et sa belle Marion, tout semble au beau fixe. Fans de sport tous les deux, le couple très discret s'affiche de temps à autre sur les réseaux sociaux en plein exercice physique, qu'il soit sur deux roues, ou pas.

Et ce samedi, tous les deux avaient accepté un défi bien loin du vélo : une course de dix kilomètres en Normandie, dont l'ancien sportif était parrain. L'occasion pour eux de poster une rare photo ensemble, souriant, en story Instagram (voir le diaporama). Un cliché que l'on ne voit pas tous les jours car le couple, qui protège plutôt farouchement sa vie privée, est plutôt du genre à rester éloigné des réseaux sociaux.

Cet été, cependant, tous les deux s'étaient permis un petit écart à leur règle en partageant avec les internautes quelques images de leurs vacances en amoureux. Des vacances juste après le Tour de France qui ont sûrement été émaillées de sport, l'ancien champion s'étant désormais mis au triathlon et même à l'Iron man (3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme et 42 km de course à pied) !

En 2019, il avait d'ailleurs été sacré champion du monde de cette discipline un peu folle, un titre sûrement partagé avec sa compagne puisque tous les deux sont ensemble depuis plus de cinq ans désormais et semblent très attachés l'un à l'autre malgré une grosse différence d'âge d'une vingtaine d'années.

Si la jeune femme est très secrète et ne révèle pas grand-chose sur sa vie, on sait cependant qu'une aventure aurait pu changer sa vie : elle a en effet un passé de Miss ! Elue Miss Périgord il y a quelques années, elle avait tenté de devenir Miss Aquitaine pour participer au grand concours de Miss France. Un rêve qui n'a finalement pas abouti mais la jeune femme s'éclate finalement dans le sport et semble l'avoir bien digéré.

Et on suppose qu'elle doit plutôt bien s'entendre avec Jules, le fils de Laurent Jalabert, puisque le jeune homme est également un cycliste de talent, déjà vainqueur de plusieurs compétitions à seulement 20 ans !