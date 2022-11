Michael Schumacher en famille : une précieuse photo avec sa femme Corinna et leurs enfants partagée

On ne présente plus Michael Schumacher. Légende de la Formule 1, l'ex pilote automobile de 53 ans détient le record du nombre de titres de champion du monde. Toutefois, Michael Schumacher a vu sa vie basculer lorsqu'il a été victime d'un grave accident de ski à Méribel en décembre 2013. Il a été plongé dans le coma après avoir subi une intervention neurochirurgicale. Mais heureusement, Michael Schumacher a pu compter sur le soutien sans faille de sa femme Corinna avec laquelle il est marié depuis 1995 et mère de ses deux enfants : Gina Maria, 25 ans et Mick, 23 ans et pilote de Formule 1 comme le fût autrefois son père.

Un Michael Schumacher très souriant et heureux en famille

Mais l'accident de ski n'enlève en rien les bons moments que Michael Schumacher a partagés avec sa famille. Pour preuve, cette rare photo publiée sur son compte Instagram ce samedi 12 novembre, une image de lui avec sa femme et leurs enfants tous jeunes et affichant un adorable sourire. Une photo de Michael Schumacher avec son casque de pilote F1 a également été partagée. Une armure qu'on lui connaît bien. Ces images ne sont peut-être pas étrangères au public car elles ont été diffusées dans le documentaire Netflix intitulé Schumacher et diffusé l'année dernière. Ce documentaire est retransmis ce dimanche 13 novembre à la télévision allemande.