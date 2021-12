Michael Schumacher, porté disparu depuis son accident : sa femme Corinna adresse un message à Jean Todt

C'est une des plus belles amitiés de l'histoire de la Formule 1. Entre Jean Todt et Michael Schumacher, un lien indéfectible s'est créé au fil des années et surtout des succès communs. Directeur de la Scuderia Ferrari pendant de longues années, le Français a pris sous son aile le pilote allemand pour en faire l'un des plus grands champions du sport automobile, vainqueur de 7 championnats du monde. Victime d'un grave accident en décembre 2013 lors d'une descente de ski, celui que l'on surnomme le Baron rouge est depuis soigné à domicile et les informations sur son état de santé se font rares.

Invité de l'émission 20h30 Le Dimanche présentée par Laurent Delahousse hier soir, Jean Todt a évoqué son ami Michael Schumacher avec émotion. La femme de l'ancien pilote a d'ailleurs tenu à laisser un message au compagnon de Michelle Yeoh. "Toutes nos amitiés à toi à Paris. Nous sommes très fiers de toi et très contents que tu fasses partie de notre famille. Nous t'aimons. À bientôt. Bisous !", s'exprime Corinna, présente à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison, auquel participe son fils, Mick. Un message qui a visiblement ému Jean Todt, qui affirme que le lien entre lui et les Schumacher est "plus fort que jamais".

C'est plus les moments bas qui ont créé ce lien, ce ciment, cette solidarité

Désormais l'un des seuls à avoir le privilège de voir Michael lorsqu'il se rend dans sa maison de Gland, en Suisse, Jean Todt a tenu à rendre un bel hommage à sa femme. "C'est la famille, quand on a vécu des moments tellement forts avec des moments hauts, des moments bas, mais c'est plus les moments bas qui ont créé ce lien, ce ciment, cette solidarité", explique-t-il, avant qu'un évènement en particulier les avait beaucoup rapprochés : "Effectivement, le fait que Michael ait eu cet accident le 29 décembre 2013 m'a donné une responsabilité de plus de soutien envers la famille et puis Corinna est une femme prodigieuse".

Une belle séquence émotion entre Jean Todt et Corinna, qui prouve une fois de plus le lien indéfectible qui les unit.