Michael Schumacher : Sa femme Corinna fait une révélation choc sur son accident

"Bien sûr, il me manque tous les jours. Je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là, ajoute-t-elle. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison".

Le documentaire approuvé par la famille Schumacher est presque entièrement consacré à la carrière professionnelle de la légende de l'écurie Ferrari. Corinna y confie ne s'être jamais inquiétée pour Michael, malgré les risques encourus par les pilotes. "J'étais certaine que des anges gardiens veillaient sur lui, explique-t-elle dans Schumacher, selon Femme Actuelle. Je ne sais pas si c'est une sorte de mur de protection qu'on fait soi-même ou parce que l'on est naïf, mais cela ne m'est jamais venu à l'esprit que quelque chose puisse lui arriver."

Michael et Corinna Schumacher (née Corinna Betsch) se sont mariés en août 1995. Ils sont parents de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Gina-Marie et Mick (24 et 22 ans). Le plus jeune a récemment fait ses débuts en Formule 1, après avoir intégré l'écurie Haas.