Michael Schumacher, des séquelles évitables ? Son opération tardive interroge

Depuis son terrible accident de ski, survenu en décembre 2013, Michael Schumacher est en convalescence dans sa résidence. Après avoir été plongé dans le coma, suite à une précédente opération, le mari de Corinna Schumacher s'est réveillé avec de lourdes séquelles. Une tragédie pour sa famille, qui aurait pu être évitée selon les propos d'un médecin suisse. À l'occasion du documentaire intitulé Michael Schumacher : En quête de vérité, diffusé le mardi 7 septembre 2021 sur la chaîne RMC Story (et dont un extrait est déjà proposé par nos confrères de Gala), Erich Riederer (neurochirurgien) est revenu sur l'accident du pilote automobile. "Il fallait agir tout de suite", a-t-il d'abord lâché. Et de poursuivre :"À mon avis, on a attendu trop longtemps avant de l'opérer. Quand vous laissez passer trop de temps, vous allez détruire des substances cérébrales".

Selon le neurochirurgien, la prise en charge du pilote a été beaucoup trop tardive puisque Michael Schumacher s'est fait opérer deux heures après son arrivée à l'hôpital. En tant que personnalité mondialement connue, les médecins auraient réfléchi à deux fois avant d'emmener le pilote au bloc opératoire. Ce qui, selon Erich Riederer, a été une des raisons expliquant l'état actuel de Michael Schumacher. En convalescence depuis bientôt huit ans, rares sont les personnes qui ont pu apercevoir le père de Mick et Gina Maria ces dernières années.

Un état de santé 'déplorable'

Également interrogé par les journalistes de RMC Story, le pilote Philippe Streiff s'est également confié sur ce qu'il pense au sujet du quotidien de son ami. "Michael Schumacher doit être dans son lit dans un état déplorable", a-t-il présumé. Et de poursuivre, inquiet : "Il paraît qu'il a perdu beaucoup beaucoup de kilos." Des suppositions qui restent difficiles à confirmer puisque l'épouse du pilote allemand veille scrupuleusement à ce qu'aucune information sur la santé de son mari ne soit diffusée dans la presse.