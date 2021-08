Michael Schumacher : Des détails de son accident révélés, un objet surprenant en cause

Voilà huit ans que la vie de Michael Schumacher a basculé. Après son grave accident de ski survenu dans les Alpes françaises, le pilote de F1 s'est muré dans un mutisme glaçant, qui continue d'inquiéter ses proches et fans. Si l'on connaît les conséquences qu'a eu ce tragique incident sur la santé du sportif, on sait peu de choses sur la chute qui a bien failli coûter la vie au papa de Mick et Gina (22 et 24 ans). Dans le documentaire Michael Schumacher : en quête de vérité, qui sera diffusé sur la chaîne RMC Story le 27 août 2021, d'étonnantes informations concernant les blessures de Michael Schumacher ont été révélées.

A quelques jours seulement de son 44ème anniversaire, Michael Schumacher profitait de ses vacances avec ses enfants et sa femme Corinna. Le septuple champion du monde de F1 s'est alors lancé sur une piste rouge avec son fils. Le sportif a finalement glissé à cause d'un rocher et chuté violemment. Selon les témoignages des proches de "Schumi", un objet particulier est à l'origine des dégâts physiques sur le pilote, qui est ensuite tombé dans le coma et a été hospitalisé à plusieurs reprises.