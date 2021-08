Michael Schumacher, les "conséquences" physiques de son accident : des nouvelles de sa santé

Michael Schumacher, légendaire pilote de F1, pourra-t-il un jour prendre la parole ? Les chances sont minces tant l'accident de ski l'ayant entraîné dans le coma en 2013 a eu un impact terrible sur son corps. Mais ses proches veulent garder espoir.

Interrogé par Sport Bild, le 10 août, Jean Todt, a donné quelques nouvelles de son ami. "J'ai passé beaucoup de temps avec Corinna depuis l'accident. C'est une femme merveilleuse, qui gère la famille. Grâce au travail des médecins et de Corinna, qui souhaitait qu'il survive, Michael a effectivement survécu, mais avec des conséquences. Pour l'instant, nous luttons contre ces conséquences. Nous espérons que les choses s'amélioreront doucement, mais sûrement", a fait savoir celui qui est président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

La santé de Michael Schumacher suscite la curiosité tant la communication du clan est verrouillée depuis des années ; sa femme et ses enfants Gina et Mick doivent prochainement prendre la parole après avoir signé un deal avec Netflix. Mais on avait appris tour à tour quelques informations comme "un handicap" dont souffrirait l'ancienne star de Formule 1, qui réside, en Suisse, sans toutefois en savoir plus sur ce que cela implique concrètement. On avait aussi appris que le coût des soins de l'ex-sportif était particulièrement élevé, mettant ainsi son clan dans une difficulté financière importante en dépit des sommes folles qu'il avait gagné lorsqu'il était sur le circuit.

Récemment, le nom de Michael Schumacher était revenu dans la presse suite aux inondations qui ont touché l'Allemagne. Et pour cause : une Bugatti d'une valeur de près d'un million d'euros lui ayant appartenu a été fortement endommagée par les pluies. Un modèle très rare dont il avait fait l'acquisition en 1994 avant de s'en séparer.