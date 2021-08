Michael Schumacher : Ce bien précieux et rare, durement touché par les inondations en Allemagne

On peut voir de la boue à l'intérieur de l'appareil à quatre roues, ainsi que de l'eau terreuse sur le capot, le toit et le sol, mais impossible de savoir si les ravages causés par les fortes pluies auront raison de cette voiture et l'enverront tout droit à la casse...

Les inondations en Allemagne ont causé d'énormes dégâts matériels et humains. Selon les informations du Parisien, le pays déplore près de 180 morts et 766 blessés. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues dans le nord du pays.