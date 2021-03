Mick Schumacher questionné sur l'état de santé de son père : il entretient le mystère

L'enfance de Mick Schumacher s'est sûrement un peu arrêtée ce 29 décembre 2013 sur les pistes de Méribel. Son héros de père, Michael, va subir un trauma crânien qui le plonge dans le coma. Aujourd'hui installé dans sa maison en Suisse, l'ancien pilote allemand surnommé le "Baron rouge" s'y repose en toute discrétion, sans que l'on en sache vraiment plus.

Lorsque des questions sur sa vie intime, et donc son père, lui sont posées, le jeune homme de 22 ans refuse poliment d'y répondre. "C'est une affaire privée. Nous devrions revenir au sujet du sport automobile", déclare-t-il pour le magazine italien La Stampa. Malgré les années, on sent bien que la blessure est toujours bien présente pour un fils qui aurait tant aimé que son père l'accompagne pour ses premiers pas dans la compétition automobile la plus prestigieuse au monde.

Le jeune Allemand a utilisé le nom de famille de sa mère, Betsch, lors de ses premières compétitions, pour éviter les paparazzis et faire retomber la pression sur ses épaules. Une mentalité qui a bien changé depuis. "Mon nom n'est pas une source de pression supplémentaire. Au contraire, c'est un boost", assure le fils de Michael Schumacher, dans des propos rapportés par Le Figaro.

Du côté de son entourage, la confiance est de mise et l'avenir du jeune pilote de l'écurie Haas n'est pas source d'inquiétudes. "Les regards seront tournés vers lui, mais la pression, Mick l'a bien plus ressentie dans sa vie de tous les jours jusque-là qu'il ne l'aura dimanche", assure la légende du sport automobile, Alain Prost.

Même son de cloche chez son ancien formateur chez l'écurie Prema, René Rosin : "C'est un pilote déjà très mature, méthodique et méticuleux, qui cherche à comprendre le moindre détail. Il est très proche de ses ingénieurs. C'est magnifique de travailler avec lui."