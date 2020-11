Michael Schumacher dans quel état ? Jean Todt le voit "très souvent" et lâche quelques confidences

À chaque fois, c'est la même réponse. "Il se bat", martèle Jean Todt, indéfectible ami de Michael Schumacher, lorsqu'il est questionné sur l'état de santé de l'ancien pilote de Formule 1. Sur les ondes de RTL pour évoquer l'exploit de Lewis Hamilton - qui vient d'égaler Schumi en reportant son septième titre de champion du monde -, Jean Todt n'a pas échappé à la fameuse question sur son ami, qu'on dit parfois "conscient" mais toujours loin d'être remis.

"C'est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé. Je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent", a expliqué l'ancien patron de l'écurie Ferrari, le lundi 16 novembre 2020. Très proche de l'épouse de son ami, Corinna Schumacher, il participe à la volonté de la famille du champion, qui se bat pour que le moins de détails possibles ne fuitent sur l'actuel état de santé de Michael Schumacher. Aujourd'hui, Jean Todt est l'un des seuls à pouvoir lui rendre visite. Sept ans après son dramatique accident de ski qui lui avait laissé de lourdes séquelles, dans les Alpes françaises, on en sait toujours aussi peu sur son état physique et mental.

"Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé", a ensuite répondu Jean Todt, questionné sur le confinement du pilote automobile. Le fils de Michael Schumacher, Mick, fait des merveilles au volant. "Bien sûr qu'il le suit. Mick est en Formule 2. Il va probablement courir en Formule 1 l'année prochaine. Ça va être un beau challenge. On va être ravi d'avoir un nouveau Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile", a expliqué Jean Todt, toujours à RTL.