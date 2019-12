Michael Schumacher : Six ans après l'accident, son épouse Corinna veut rassurer

Voilà bientôt six ans que Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski. Depuis le drame, sa famille a fait l'objet de reproches insistants pour son manque de transparence sur l'état de santé de l'ancien pilote de Formule 1. Son épouse Corinna répond une nouvelle fois aux attaques et tente de rassurer.

Michael Schumacher a mis un terme à sa carrière de coureur automobile en 2012, mais ils compte toujours des milliers de fans. Les plus fervents d'entre eux ont annoncé la création prochaine d'une nouvelle fan page sur les réseaux sociaux, baptisée "Keep Fighting Michael". Elle doit son nom à l'association "Keep Fighting", inspirée par Michael Schumacher.

Avant le lancement de la page Keep Fighting Michael, Corinna Schumacher s'est exprimée. Elle aurait écrit, dans un commentaire publié sur Facebook : "Les grandes choses commencent toujours par de petites étapes. Beaucoup de petites pierres peuvent former une grande mosaïque. Ensemble, nous sommes plus forts."