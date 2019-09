Michael Schumacher : Hospitalisation secrète à Paris, six ans après l'accident

En juillet dernier, Jean Todt, l'ancien directeur général de l'écurie Ferrari, donnait des nouvelles rassurantes de Michael Schumacher. "Michael est entre les meilleures mains et est très bien pris en charge à son domicile. Il n'abandonne pas et continue de se battre", avait-il déclaré à RMC. Le président de la Fédération internationale de l'automobile avait également ajouté avoir regardé un Grand Prix avec son ancien pilote, chez lui, en Suisse. Moins de deux mois plus tard, Le Parisien détient de précieuses informations concernant Michael Schumacher, qui n'a plus été vu depuis son terrible accident de ski survenu sur le domaine de Méribel en décembre 2013.

Dans l'après-midi du lundi 9 septembre 2019, le septuple champion du monde de Formule 1 a été hospitalisé à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. L'admission de l'ancien pilote allemand de 50 ans s'est déroulée sous très haute sécurité, son brancard soigneusement protégé afin que l'identité du patient ne soit pas divulguée. "Le brancard du patient est enserré dans une housse bleu marine qui masque totalement son corps et son visage. Un important dispositif de sécurité composé d'une dizaine de personnes accompagne la progression du brancard. Certaines d'entre elles portent des oreillettes. Les vigiles de l'établissement, mobilisés sur cette opération spéciale, s'assurent que les curieux passent leur chemin", relate Le Parisien. Michael Schumacher, arrivé par une ambulance immatriculée à Genève, a rejoint le service de chirurgie cardiovasculaire.

Le Baron rouge a été pris en charge par "un éminent chirurgien cardiaque âgé de 69 ans, pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque." Il s'agit du professeur Philippe Menasché, connu pour avoir pratiqué une greffe de cellules cardiaques embryonnaires sur une patiente atteinte d'insuffisance cardiaque. Une première mondiale réalisée en 2014.

S'agissant de Michael Schumacher, Le Parisien avance qu'il "bénéficie de perfusions de cellules-souches qui sont diffusées dans l'organisme afin d'obtenir une action anti-inflammatoire systémique, c'est-à-dire dans tout l'organisme." Le début du traitement est prévu pour ce mardi 10 septembre et la sortie de Michael Schumacher devrait avoir lieu dès le lendemain, mercredi 11 septembre.

Deux passages antérieurs à Paris

Le Parisien va encore plus loin dans ses révélations puisque le quotidien rapporte également que ce passage de l'ex-champion à l'hôpital européen Georges-Pompidou n'est pas le premier.

En effet, au printemps dernier, l'homme aux 91 Grands Prix a été conduit à deux reprises dans la capitale française, à chaque fois via un hélicoptère de Suisse qui s'est posé à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à quelques kilomètres seulement de l'hôpital européen Georges-Pompidou. "Le discret patient a même fait l'objet d'examens médicaux, dans un autre établissement de l'AP-HP : l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière, situé à Paris dans le 13e arrondissement", révèle Le Parisien. Michael Schumacher était également attendu en juillet dernier, mais son voyage avait dû être reporté en raison de problèmes de santé.

Hospitalisations top secrètes

À chaque fois, le même procédé est utilisé. Dans son édition du 10 septembre, le quotidien le détaille. Afin de préserver le secret, Michael Schumacher est hospitalisé sous un faux nom, il est pris en charge par une équipe restreinte, et seules quelques personnes sont mises dans la confidence. Parmi elles, Jean Todt. Le Parisien a tenté de le joindre, mais il est "injoignable."