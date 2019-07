Michael Schumacher va mieux ? Les nouvelles rassurantes de Jean Todt

"Michael est entre les meilleurs mains et est très bien pris en charge à son domicile. Il n'abandonne pas et continue de se battre", ajoute Jean Todt. Interviewé en juin, déjà sur RMC, le président de la FIA s'était abstenu de tout commentaire au sujet de Michael Schumacher : "C'est quelque chose de très privé. Michael est très bien entouré, il vit avec sa famille, dans sa maison, entre Genève et Lausanne. Il continue à se battre. C'est la seule chose que je puisse dire aujourd'hui."

Michael Schumacher n'a fait aucune apparition publique depuis son accident. Des témoins affirment l'avoir vu à Majorque, en Espagne, où son épouse Corinna Schumacher a acheté une villa en 2018.

Le fils de Michael Schumacher, Mick, a récemment rendu hommage à son père lors du Grand Prix de Hockenheim, en Allemagne.