Michael Schumacher : Sa femme Corinna contrôle et interdit de nombreuses visites

En juin 2019, Jean Todt se refusait à donner des nouvelles de Michael Schumacher dans l'émission des Grandes Gueules du Sport de RMC. "C'est quelque chose de très privé. Michael est très bien entouré, il vit avec sa famille, dans sa maison, entre Genève et Lausanne. Il continue à se battre. C'est la seule chose que je puisse dire aujourd'hui", s'était simplement autorisé l'ancien directeur de l'écurie Ferrari, pour laquelle Michael Schumacher a couru et a remporté cinq championnats du monde des pilotes consécutifs, de 2000 à 2004. Quelques jours plus tôt, Jean Todt avait donné de brèves nouvelles de l'ancien champion de Formule 1 de 50 ans dans les colonnes du Journal du dimanche, déclarant simplement : "Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps." Il avait coupé court, respectant la volonté de la famille de ne pas communiquer sur l'état de santé de Michael Schumacher : "Je ne veux pas en dire plus."

Sa femme décide qui est autorisé à le voir

Cette absence d'informations pèse sur les fans, mais aussi sur d'anciens coéquipiers du Baron noir. Le Daily Express a rapporté le 12 juillet dernier des propos de Lucas Badoer, ancien pilote qui a porté les couleurs de Ferrari en même temps que Schumi. "Seules quelques personnes sont autorisées à rendre visite à Schumacher. Sa femme décide qui est autorisé à le voir", a confié l'Italien de 48 ans. Même son de cloche pour le Brésilien de 47 ans Rubens Barrichello : "J'ai essayé une fois, mais la famille a refusé. Ils ont dit : 'Vous ne feriez de bien ni à vous ni à lui.'"

Pour Willi Weber, l'ancien manager de Michael Schumacher, cette volonté de filtrer au maximum les visites implique forcément que Corinna Schumacher souhaite cacher des éléments clés. "Vous ne pouvez pas laisser des millions de personnes ou ses fans dans le flou. Elle ne veut pas me laisser aller au chevet de Michael, car elle sait probablement que je saurai instantanément ce qu'il se passe", a-t-il accusé.



Autant de déclarations à charge qui ne semblent pas atteindre l'Allemande de 50 ans. Elle est apparue en très grande forme le 13 juillet dernier au CS Ranch à Givrins, en Suisse, propriété des Schumacher. Tout comme son époux, Corinna est une passionnée de chevaux et elle est très impliquée dans le reining, discipline de compétition de l'équitation western. Les championnats du monde des jeunes cavaliers se sont déroulés du 9 au 13 juillet au CS Ranch et Corinna Schumacher a assisté à la dernière journée, accompagnée de sa fille Gina, 22 ans.

Michael Schumacher n'a plus été vu depuis le terrible accident de ski dont il a été victime le 29 décembre 2013 sur le domaine de Méribel.

Un documentaire sobrement intitulé Schumacher est attendu d'ici à la fin de l'année. Corinna et Rolf Schumacher, le père de Michael, s'y expriment. Sans aucun doute avec beaucoup de retenue.