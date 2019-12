Michael Schumacher : Son ex-collègue Rubens Barrichello le descend !

Près de six ans après son grave accident de ski, l'état de santé de Michael Schumacher demeure un mystère. Ses fans et anciens collaborateurs ne l'ont pas oublié pour autant. Rubens Barrichello, son collègue au sein de l'écurie Ferrari, parle cependant de lui dans des termes peu élogieux...

Rubens Barrichello a rejoint la Scuderia Ferrari en 2000, quatre ans après Michael Schumacher (qui l'a quittée en 2006). Les deux hommes ont couru les grands prix de Formule 1 pour le "cheval cabré", surnom de la maison Ferrari faisant référence au logo de la marque, jusqu'au départ du Brésilien en 2005. Le pilote d'aujourd'hui 47 ans n'a pas gardé un très bon souvenir de sa cohabitation avec Michael Schumacher, et l'a confié dans le podcast officiel de Formule 1, Beyond The Grid.

"Il ne m'a jamais vraiment soutenu. Il ne m'a jamais offert son aide, donc je ne lui ai jamais demandé, a révélé Rubens Barrichello dans son interview. Il y a des coéquipiers à qui vous demandez de l'aide, des coéquipiers que vous pouvez aller voir... Mais Michael était différent, il était un peu naïf dans sa manière de travailler." Cette opinion ne l'empêche pas de célébrer son passage chez Ferrari, une période heureuse au cours de laquelle l'Allemand, récemment hospitalisé à Paris, a remporté 5 titres de champion du monde consécutifs (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004).