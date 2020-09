Michael Schumacher conscient ? Jean Todt donne des nouvelles : "Il se bat"

Jean Todt, l'ancien patron de l'écurie Ferrari, continue de rendre visite à Michael Schumacher. L'état de santé de l'ancien champion de Formule 1 est gardé quasiment secret depuis près de sept ans, depuis son dramatique accident de ski en décembre 2013 dans les Alpes françaises. "J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat", a appris Jean Todt (74 ans) à l'agence de presse britannique, PA news agency.

"Mon dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille", a commenté l'ami de Michael Schumacher, le 11 septembre 2020. "Tout ce que je peux faire, c'est d'être auprès de lui jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai", a-t-il commenté, sans en dire clairement plus sur l'état de Michael Schumacher.

Ce flou autour de la santé de l'ancien pilote est volontairement gardé par son épouse, Corinna. Les informations sur la convalescence du champion arrivent donc au compte-gouttes à goutte, dans la presse. D'après le journal italien Contro Copertina datées de juin 2020, Michael Schumacher aurait subi une intervention chirurgicale ayant pour but de régénérer son système nerveux, réalisée par le professeur et cardiologue français Philippe Menasché.

Ce spécialiste s'était occupé de Michael Schumacher lorsqu'il avait été admis à l'hôpital européen George-Pompidou, à Paris, il y a tout juste un an. C'est lors de cette hospitalisation qu'un personnel de l'établissement, en poste en cardiologie, avait révélé au Parisien que le septuple champion du monde était conscient. Un fait jamais commenté par la famille de Michael Schumacher.